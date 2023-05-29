Спаллетти: «Осимхен будет очень хорош, где бы он ни оказался»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о перспективах нападающего Виктора Осимхена.

Нигерийский форвард вот-вот завоюет «Золотую бутсу» Серии А: в его активе 25 голов, а Лаутаро Мартинес, идущий вторым в гонке бомбардиров, забил на четыре мяча меньше. До завершения сезона остался один тур.

«Осимхен будет исключительно хорош, где бы он ни оказался. Поверьте мне, он просто фантастический игрок. Он умеет забивать, прессинговать, он проделывает огромный объём работы и ещё способен прогрессировать. Виктор станет футболистом высочайшего класса», – цитирует журналист Фабрицио Романо наставника «Наполи», который покинет свой пост по окончании сезона.