Наставник Юлиан Нагельсманн получил предложение от «Наполи».

Руководство неаполитанцев занимается поисками замены Лучано Спаллетти, который решил покинуть клуб. По сведениям журналиста Марко Контерио, «Наполи» напрямую связался с Нагельсманном, однако предложенные Аурелио де Лаурентисом условия не убедили немецкого специалиста. В настоящий момент стороны далеки от договорённости.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн был уволен из мюнхенской «Баварии» в марте нынешнего года. Среди претендентов на 35-летнего рулевого значится «Тоттенхэм».

«Наполи» рассматривает кандидатуры Луиса Энрике, Винченцо Итальяно и Сержиу Консейсау.