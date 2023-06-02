Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Нагельсманн провёл переговоры с топ-клубом Серии А слухи

02 Июня 2023 • 01:02 Комментировать
Наполи
...
Сампдория
1 1.20 X 6.90 2 13.00
04.06 19:30

Наставник Юлиан Нагельсманн получил предложение от «Наполи».

Руководство неаполитанцев занимается поисками замены Лучано Спаллетти, который решил покинуть клуб. По сведениям журналиста Марко Контерио, «Наполи» напрямую связался с Нагельсманном, однако предложенные Аурелио де Лаурентисом условия не убедили немецкого специалиста. В настоящий момент стороны далеки от договорённости.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн был уволен из мюнхенской «Баварии» в марте нынешнего года. Среди претендентов на 35-летнего рулевого значится «Тоттенхэм».  

«Наполи» рассматривает кандидатуры Луиса Энрике, Винченцо Итальяно и Сержиу Консейсау.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.06.23 в 21:30
Сассуоло Сассуоло
Фиорентина Фиорентина
2.75 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Июня
01:23 · Германия. Бундеслига
Названы условия контракта Камады с «Миланом»
01:02 · Италия. Серия А
Нагельсманн провёл переговоры с топ-клубом Серии А слухи
00:39 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» и «Интер» не вели переговоров по Лукаку в мае»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Артур не вписывается в тактические построения Аллегри»
01 Июня
23:56 · Италия. Серия А
Пальюка доволен новостями из стана «Сампдории»
23:51 · Италия. Серия А
Клинсманн: «Не ждал «Интер» в финале Лиги чемпионов, честно» 1
23:44 · Англия. Премьер-лига
​Руководство «Милана» рассматривает Заха в качестве возможного приобретения
23:40 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Время в «ПСЖ» – лучший отрезок в моей карьере»
23:39 · Италия. Серия А
В Италии считают Тудора главным претендентом на место Аллегри
23:19 · Италия. Серия А
Кесси выбрал себе новый клуб, «Барселона» готова продать игрока за 30 млн евро слухи
22:27 · Италия. Серия А
​Земан: «С «Ювентусом» разобрались в традиционном итальянском стиле»
21:44 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал трансфер полузащитника сборной Италии
21:19 · Италия. Серия А
Аллегри проведёт встречу с руководством «Ювентуса», тренер не хочет уходить в отставку 1
21:15 · Италия. Серия А
​Капелло назвал самый важный гол своей карьеры
20:56 · Италия. Серия А
«Интер» согласовал с «Лацио» условия выкупа Ачерби
Все новости
Рекомендуем