Корейский защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может продолжить карьеру в топ-клубе.

По информации RMC Sport, пункт в контракте футболиста об отступных действителен только в течение первых двух недель июля и составляет около 47 миллионов евро. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» имеет хорошие возможности для привлечения защитника. Другие клубы Английской премьер-лиги и «ПСЖ» также заинтересованы в подписании корейца.

Напомним, что Ким Мин Джэ присоединился к «Наполи» перед началом нынешнего сезона, проведя 45 матчей в рамках всех турниров и выиграв золото Серии А. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 50 миллионов евро.

