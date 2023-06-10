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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ и «ПСЖ» заинтересованы в Киме Мин Джэ слухи

10 Июня 2023 • 15:04 Комментировать
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

Корейский защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может продолжить карьеру в топ-клубе.

По информации RMC Sport, пункт в контракте футболиста об отступных действителен только в течение первых двух недель июля и составляет около 47 миллионов евро. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» имеет хорошие возможности для привлечения защитника. Другие клубы Английской премьер-лиги и «ПСЖ» также заинтересованы в подписании корейца.

Напомним, что Ким Мин Джэ присоединился к «Наполи» перед началом нынешнего сезона, проведя 45 матчей в рамках всех турниров и выиграв золото Серии А. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 50 миллионов евро.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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