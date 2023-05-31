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Васютин видит много общего в «Зените» и «Наполи» при Спаллетти

31 Мая 2023 • 20:23 Комментировать
Наполи
...
Сампдория
04.06 19:30

Голкипер питерского «Зенита» Александр Васютин считает, что «сине-бело-голубые» во времена, когда тренером клуба был Лучано Спаллетти, очень похожи на чемпионский «Наполи» образца сезона-2022/23.

«В шоке от чемпионства «Наполи» я не был – я знал, как Спаллетти работает и какую команду строит», - признался вратарь в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, в лучших матчах при Спаллетти «Зенит» был очень похож на сегодняшний «Наполи».

«Вы найдете много общего между ними в том, что касается начала, развития и завершения атак», - пояснил Васютин.

Напомним, что в следующем сезоне Спаллетти, увы, уже не будет тренировать «адзурри» и уступит место другому специалисту.

Сделал «Наполи» чемпионом, но все равно уходит: что случилось со Спаллетти

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Наполи Александр Васютин
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