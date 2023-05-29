«Ньюкасл» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за трансфер Кима Мин Джэ

«Ньюкасл» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. По информации от журналиста Фабрицио Романо, оба клуба заинтересованы в сделке по трансферу корейца.

Отметим, что в июле в контракте Кима Мин Джэ с «Наполи» станет активна сумма отступных, заплатив которую, заинтересованный клуб может провернуть трансфер футболиста. Сумма выкупа составляет 40 миллионов евро.

Ким Мин Джэ в своём дебютном сезоне за «Наполи» успешно заменил в основном составе Калиду Кулибали и помог команде выиграть первый чемпионский титул Серии А за 33 года.