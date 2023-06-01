Итальянский «Наполи» намерен составить конкуренцию «Милану» в борьбе за приобретение перспективного форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна, который в этом сезоне выступал за «Реймс» на правах аренды.

По информации издания The Mirror, чемпион Серии А стремится найти замену в случае ухода нападающего Виктора Осимхена.

Неаполитанский клуб выразил заинтересованность в приобретении 21-летнего Балогуна, и готов составить конкуренцию «Милану», который также интересуется нападающим.

В текущем сезоне Балогун забил 20 голов в 36 матчах Лиги 1 за «Реймс». Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года, однако он намекнул на возможный уход, заявив, что «не уверен, что произойдет в будущем».