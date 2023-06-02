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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: Кварацхелия заслуженно признан лучшим игроком сезона в Серии А

02 Июня 2023 • 20:00 Комментировать
Наполи
...
Сампдория
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04.06 19:30

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком Серии А.

«Это очень большое достижение для дебютного года. Без сомнения, Хвича все это заслужил, потому что он очень ярко играл, он внес в итальянский футбол свою индивидуальность и результативные действия», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, Кварацхелия своим трудом заслужил эту награду, но дальше ему будет сложнее.

В текущем сезоне чемпионата Италии 22-летний грузин забил 12 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач в 33 матчах.

Кварацхелия — лучший игрок Серии А в сезоне-2022/23

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия
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