Руди Гарсия – о назначении в «Наполи»: «Очень рад вернуться в Италию»

Новый рулевой «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал своё назначение.

59-летний француз станет преемником ушедшего Лучано Спаллетти, о чём клуб официально объявил в четверг.

«Стать частью такого проекта – большое удовольствие. Очень рад вернуться в Италию. Мне предстоит продолжать дело чемпионов, и сейчас я мотивирован сильнее, чем когда-либо раньше», – написал в социальных сетях Гарсия.

По данным итальянских СМИ, контракт специалиста рассчитан до 2025 года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один год. Прежним местом работы Руди Гарсии был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.