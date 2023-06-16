Спаллетти: «Итальяно лучше меня»

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вновь похвалил Винченцо Итальяно за его методы работы.

Недавно Спаллетти уже высказывался о наставнике «Фиорентины», назвав его подходящим кандидатом на роль своего преемника в «Наполи». «Адзурри», впрочем, пошли другим путём, назначив Руди Гарсию.

«Итальяно лучше меня, ему неоднократно удавалось меня обыгрывать. Его команды играют очень современно, в атакующей манере. Если ему удастся достичь баланса, «Фиорентину» ждут успешные времена под его руководством», – поведал в интервью RTV38 Спаллетти, взявший отпуск после выигранного Скудетто с «Наполи».