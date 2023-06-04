Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» завершил сезон победой над «Сампдорией»

04 Июня 2023 • 21:34 Комментировать
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

Сезон 22/23 завершили первая и последняя команды Серии А - «Наполи» и «Сампдория». Матч ничего ни для кого не решал, но чемпионы снова подтвердили свой высокий класс и переиграли противника. В начале второго тайма Виктор Осимхен заработал пенальти и реализовал его плотным ударом. «Наполи» доминировал, но снова забил лишь в самом конце. Джованни Симеоне зарядил в девятку из-за штрафной - 2:0.

Неаполитанцы завершили чемпионат с отрывом в 16 очков от второго места, соперник проиграл восемь пунктов ближайшему конкуренту.

Протокол игры  
Наполи2:0Сампдория
(1:0) Осимхен Виктор64'  
(2:0) Симеоне Джованни85'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЭстигор ЛеоРуй Мариу 77' (Берешиньски Бартош ( 77') Замбо-Ангисса Андре-Франк 80' (Демме Диего ( 80') Лоботка СтаниславЗелиньски Пётр 68' (Распадори Джакомо ( 68') Элмас Эльиф 68' (Гаэтано Джанлука ( 68') Осимхен Виктор 77' (Симеоне Джованни ( 77') Кварацхелия Хвича
Запасные: Зедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГоллини ПьерлуиджиЖуан ЖезусДзербин Алессио
Турк МартинДзаноли АлессандроГюнтер Корай 46' (Малагрида Лоренцо ( 46') Амионе БруноМурру Никола  63'Габбьядини Маноло 89' (Нтанда-Лукиса Самуэль ( 89') Ринкон Томас 87' (Иванович Михайло ( 87') Паолетти Флавио 89' (Илкхан Эмирхан ( 89') Ауджелло ТоммазоЛерис МехдиКвальярелла Фабио 87' (Сеговия Теласко ( 87')
Запасные: Равалья НиколаЙепес ЖерарЛётьёнен АрттуДе Лука Мануэль
04 июня. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Сампдория Сампдория
2
0
1.28 6.20 10.00
Видео
7 мин
Милан Милан
Верона Верона
0
0
1.83 3.75 4.40
Видео
7 мин
Аталанта Аталанта
Монца Монца
0
0
1.59 4.40 5.40
Видео
7 мин
Лечче Лечче
Болонья Болонья
0
0
2.75 3.20 2.75
Видео
7 мин
Рома Рома
Специя Специя
0
0
1.98 3.60 3.90
Видео
7 мин
Удинезе Удинезе
Ювентус Ювентус
0
0
3.90 3.60 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Июня
22:04 · Италия. Серия А
Осимхен рассказал, готов ли покинуть «Наполи»
21:53 · Италия. Серия А
«Наполи» набрал 90 очков в Серии А – второй показатель в истории клуба
21:41 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на последний матч сезона
21:34 · Италия. Серия А
«Наполи» завершил сезон победой над «Сампдорией»
21:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:56 · Италия. Серия А
Ибрагимович не готов завершать карьеру - хочет сыграть на Евро-2024
20:37 · Италия. Серия А
Станкович объявил об уходе из «Сампдории»
20:32 · Италия. Серия А
Романьоли: «Никто не ждал, что мы попадём в Лигу чемпионов, но мы попали»
20:07 · Италия. Серия А
Пепе советует «Наполи» пригласить Консейсау
19:35 · Италия. Серия А
Романьоли: «Мой цикл в «Милане» подошёл к концу, потому я и ушёл»
19:00 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
15:06 · Италия. Серия А
«Реал» ждёт ответа от Начо на фоне интереса «Интера»
08:59 · Италия. Серия А
«Интер» выбирает замену Шкриньяру из четырёх защитников 2
05:31 · Италия. Серия А
Леау ответил, что предпочёл бы - «Золотой диск» или «Золотой мяч» 1
Все новости
Рекомендуем