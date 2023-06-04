«Наполи» завершил сезон победой над «Сампдорией»

Сезон 22/23 завершили первая и последняя команды Серии А - «Наполи» и «Сампдория». Матч ничего ни для кого не решал, но чемпионы снова подтвердили свой высокий класс и переиграли противника. В начале второго тайма Виктор Осимхен заработал пенальти и реализовал его плотным ударом. «Наполи» доминировал, но снова забил лишь в самом конце. Джованни Симеоне зарядил в девятку из-за штрафной - 2:0.
Неаполитанцы завершили чемпионат с отрывом в 16 очков от второго места, соперник проиграл восемь пунктов ближайшему конкуренту.
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор64'
|(2:0) Симеоне Джованни85'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Руй Мариу77' (Берешиньски Бартош (77') •Замбо-Ангисса Андре-Франк80' (Демме Диего (80') •Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр68' (Распадори Джакомо (68') •Элмас Эльиф68' (Гаэтано Джанлука (68') •Осимхен Виктор77' (Симеоне Джованни (77') •Кварацхелия Хвича
Турк Мартин•Дзаноли Алессандро•Гюнтер Корай46' (Малагрида Лоренцо (46') •Амионе Бруно•Мурру Никола• 63'Габбьядини Маноло89' (Нтанда-Лукиса Самуэль (89') •Ринкон Томас87' (Иванович Михайло (87') •Паолетти Флавио89' (Илкхан Эмирхан (89') •Ауджелло Томмазо•Лерис Мехди•Квальярелла Фабио87' (Сеговия Теласко (87')
04 июня. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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