«Наполи» завершил сезон победой над «Сампдорией»

Сезон 22/23 завершили первая и последняя команды Серии А - «Наполи» и «Сампдория». Матч ничего ни для кого не решал, но чемпионы снова подтвердили свой высокий класс и переиграли противника. В начале второго тайма Виктор Осимхен заработал пенальти и реализовал его плотным ударом. «Наполи» доминировал, но снова забил лишь в самом конце. Джованни Симеоне зарядил в девятку из-за штрафной - 2:0.

Неаполитанцы завершили чемпионат с отрывом в 16 очков от второго места, соперник проиграл восемь пунктов ближайшему конкуренту.