Винкс объявил о расставании с «Сампдорией»

О том, что генуэзская «Сампдория» не сможет выкупить английского полузащитника Гарри Винкса, мы уже сообщали еще в апреле. Теперь расставание оформлено официально - в своих социальных сетях Винкс объявил о том, что покидает клуб.

- Хочу поблагодарить всех, с кем работал в «Сампдории» в минувшем сезоне. Он оказался очень непростым, как на поле, так и вне поля. Но для меня все равно было честью представлять такой важный клуб. Вне всяких сомнений, клуб вернется и будет там, где его истинное место, как того заслуживают тифози «Сампдории», - написал в своей прощальной публикации Винкс.