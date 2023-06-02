Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал лучшим игроком на своей позиции среди всех форвардов чемпионата Италии. Об этом Серии А сообщила на своем официальном сайте.

В нынешнем сезоне 24-летний нигериец принял участие в 31 матче Серии А, забил 25 мячей (лучший показатель в чемпионате) и стал автором пяти голевых передач.

Напомним, ранее «Наполи» досрочно стал чемпионом страны. В последнем туре сезона команда Лучано Спаллетти встретится с «Сампдорией». Матч пройдет 4 июня. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Спаллетти покинет неаполитанский клуб после игры с «Сампдорией».