Верховод: «Я бы оставил в «Сампдории» лишь двоих»

Итальянская «Сампдория» покинула высшую лигу итальянского футбола, клуб провел худший сезон в своей истории. Пьетро Верховод, выступавший в составе «Сампдории» в 90-е годы прошлого столетия, считает, что в составе команды стоит оставить лишь двоих игроков, а всех остальных можно вежливо «попросить вон».

- Я бы оставил только двоих - Томмазо Оджелло и Алессандро Дзаноли, - цитирует слова Верховода итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последнем своем матче в Серии А «Сампдория» сыграет с чемпионом страны - «Наполи». Это случится четвертого июня, в воскресенье.