«Наполи» набрал 90 очков в Серии А – второй показатель в истории клуба

«Наполи» финишировал в Серии А с показателем в 90 набранных очков.

В последнем туре коллектив Лучано Спаллетти одолел «Сампдорию» (2:0). Неаполитанцы выиграли чемпионат Италии, оторвавшись от «Лацио» – ближайшего преследователя – на 16 баллов. На счету «Наполи» 90 набранных очков, что, как отмечает Opta, является вторым показателем в истории клуба. Рекордный результат был зафиксирован в сезоне-2017/18 – 91 очко при Маурицио Сарри. В том случае, напомним, этого не хватило для чемпионства – золото досталось «Ювентусу».

Напомним, что титул, завоёванный в нынешней кампании, стал для «Наполи» первым за 33 года.