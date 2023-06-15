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Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия контракта Руди Гарсии с «Наполи»

15 Июня 2023 • 23:25 Комментировать
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

Руди Гарсия сменил Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Наполи».

Назначение французского рулевого было официально подтверждено в четверг. По информации инсайдера Николо Скиры, контракт Гарсии рассчитан до 2025 года, при этом «Наполи» может в одностороннем порядке продлить договор ещё на один год. Зарплата 59-летнего специалиста, ранее возглавлявшего саудовский «Аль-Наср», составит порядка 2,5 млн евро в год.

В завершившемся сезоне «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти завоевал первый за 33 года чемпионский титул Серии А, после чего решил отойти от дел, запросив отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия
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