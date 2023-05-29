Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти скоро попрощается с клубом.

64-летний наставник привёл команду к первому за 33 года Скудетто, однако, как признался президент клуба Аурелио де Лаурентис, вскоре после этого попросил отпустить его.

«Спаллетти – свободный человек. Он сказал мне, что хочет взять годичный отпуск. Разве я мог отклонить его просьбу? Он дал нам очень много, и я ему благодарен. Он пришёл ко мне, заявив, что отдал все силы», – цитирует Football Italia де Лаурентиса.

Лучано Спаллетти занимает должность рулевого «Наполи» с 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года, но будет аннулирован после завершения текущего сезона.