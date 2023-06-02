Капелло заявил, что Кварацхелия справедливо был признан лучшим игроком сезона в Серии А

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал выбор нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона в Серии А.

«Согласен с выбором! Хвича абсолютно заслуженно признан лучшим игроком Серии А», — заявил Капелло «Чемпионату».

Напомним, 22-летний грузинский футболист перешел в «Наполи» прошлым летом. В нынешнем сезоне он забил 12 голов и записал на свой счет 13 ассистов в 33 матчах чемпионата Италии.

Действующий трудовой договор Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 85 миллионов евро.

Кварацхелия — лучший игрок Серии А в сезоне-2022/23

