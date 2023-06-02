Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло заявил, что Кварацхелия справедливо был признан лучшим игроком сезона в Серии А

02 Июня 2023 • 20:07 Комментировать
Наполи
...
Сампдория
1 1.19 X 7.20 2 14.00
04.06 19:30

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал выбор нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона в Серии А.

«Согласен с выбором! Хвича абсолютно заслуженно признан лучшим игроком Серии А», — заявил Капелло «Чемпионату».

Напомним, 22-летний грузинский футболист перешел в «Наполи» прошлым летом. В нынешнем сезоне он забил 12 голов и записал на свой счет 13 ассистов в 33 матчах чемпионата Италии.

Действующий трудовой договор Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 85 миллионов евро.

Кварацхелия — лучший игрок Серии А в сезоне-2022/23 
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.06.23 в 21:30
Сассуоло Сассуоло
Фиорентина Фиорентина
2.75 3.50 2.55
Видео
03.06.23 в 19:30
Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
3.10 3.45 2.35
Видео
03.06.23 в 22:00
Кремонезе Кремонезе
Салернитана Салернитана
2.75 3.40 2.65
Видео
03.06.23 в 22:00
Эмполи Эмполи
Лацио Лацио
3.75 3.75 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Июня
20:48 · Италия. Серия А
Верховод: «Я бы оставил в «Сампдории» лишь двоих»
20:15 · Италия. Серия А
Верховод: «Станкович не подходил «Сампдории»
20:07 · Италия. Серия А
Капелло заявил, что Кварацхелия справедливо был признан лучшим игроком сезона в Серии А
20:00 · Италия. Серия А
Сёмин: Кварацхелия заслуженно признан лучшим игроком сезона в Серии А
18:39 · Италия. Серия А
Осимхен — лучший нападающий Серии А официально
17:19 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о продлении контракта с Леау 1 официально
16:00 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне: «Отец каждый раз просит меня привезти пять килограммов моцареллы»
15:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложит за Влаховича 55-60 млн евро, «Ювентус» потребует больше
15:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью выбрал топ-форварда для «Ромы»
14:50 · Италия. Серия А
В «Торино» не приняли решения по будущему Миранчука
13:17 · Италия. Серия А
Камоцци: «Речи о возвращении Миранчука в РПЛ сейчас идти не может»
11:52 · Италия. Серия А
Кесси решил, где продолжит карьеру после «Барселоны»
11:16 · Италия. Серия А
41-летний Ибрагимович ответил на вопрос о завершении карьеры
10:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» отказался от трансфера защитника Джэ - названа причина 1
09:56 · Италия. Серия А
Контракт Щесны с «Ювентусом» продлён на год 3
Все новости
Рекомендуем