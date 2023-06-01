Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти стал лучшим тренером Серии A по итогам текущего сезона. Об этом лига сообщила на своем официальном сайте.

По информации источника, 64-летний специалист получит свою награду перед началом матча заключительного тура чемпионата Италии «Наполи» - «Сампдория». Поединок пройдет 4 июня и начнется в 19:30 по московскому времени. Напомним, ранее неаполитанский клуб досрочно завоевал золотые медали Серии А.

Стоит отметить, что после окончания нынешнего сезона Спаллетти покинет «Наполи». Итальянец является главным тренером команды с июля 2021 года.