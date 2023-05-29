Спаллетти прокомментировал уход из «Наполи» после чемпионства

Лучано Спаллетти привёл «Наполи» к первому титулу чемпиона Италии с далёкого 1990 года. Несмотря на этот факт, 64-летний специалист уходит из клуба по завершению нынешнего сезона. Сам Спаллетти дал комментарий на этот счёт.

«Иногда вы расстаётесь из-за слишком большой любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов. Несколько недель назад я сказал де Лаурентису [президенту «Наполи»] о том, что мне нужен отпуск на год. Я счастлив, что он рассказал об этом вчера. Это реальность», - слова Спаллетти приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В последнем матче сезона «Наполи» будет принимать «Сампдорию». Игра состоится в воскресенье, 4 июня.