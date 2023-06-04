Осимхен рассказал, готов ли покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о своём будущем.

24-летний игрок стал лучшим бомбардиром Серии А, а также был признан лучшим форвардом лиги и помог «Наполи» выиграть первое за 33 года Скудетто. В поединке последнего тура Серии А против «Сампдории» (2:0) Осимхен отметился одним забитым мячом.

«Мы провели феноменальный сезон. Победа в чемпионате Италии – главное достижение в моей карьере на данный момент. Я горжусь всем, чего достиг, но не собираюсь на этом останавливаться.

Моё будущее? Это решать президенту клуба. Я люблю Неаполь, меня здесь очень ценят. Я не против остаться, но всё зависит от нашего президента, а не от меня», – заявил в интервью DAZN Осимхен.