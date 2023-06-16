Ким Мин Джэ подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ почти согласовал условия контракта с «Баварией».

Ещё в четверг стало известно, что «Бавария» значительно продвинулась в переговорах с 26-летним игроком. Как теперь сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны находятся в шаге от полной договорённости – контракт центрбека будет рассчитан до 2028 года. Мюнхенский клуб скоро выплатит отступные, прописанные в контракте Мин Джэ с «Наполи» (порядка 60 млн евро).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость южнокорейского футболиста в те же 60 млн евро. Его действующий договор с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года.