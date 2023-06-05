Кварацхелия высказался о награде лучшему игроку сезона в Серии А

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия пообщался с журналистами после заключительного матча сезона.

В последнем туре Серии А неаполитанцы, оформившие чемпионство задолго до финала кампании, обыграли «Сампдорию» (2:0). Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Италии.

«Я хочу выразить благодарность товарищам по команде – без них я бы не смог добиться этой награды. Думаю, её заслужил не только я, но и многие из нашей команды.

Как мне кажется, «Наполи» ждёт отличное будущее. В команде много лидеров и отличных игроков, как, например, Осимхен и ди Лоренцо», – заявил в послематчевом интервью DAZN грузинский футболист.