Пальюка: «Теперь у «Сампдории» серьёзные владельцы»

Бывший голкипер генуэзской «Сампдории» и сборной Италии Джанлука Пальюка не скрывает своего удовлетворения фактом, что у клуба появились новые владельцы. Пальюка считает их серьезными людьми и очень рад тому, что они протянули руку команде, с которой связаны его лучшие карьерные воспоминания, в том числе и финал Лиги чемпионов.

- Теперь можно поговорить и о каких-то перспективах, рестарте, с новым руководством, с серьезным президентом. Ветер сменился, и теперь я верю в то, что в следующем году команда будет среди тех, кто будет бороться за место в Серии А, - цитирует слова Пальюки итальянское новостное агентство ITASportPress.