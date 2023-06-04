Станкович объявил об уходе из «Сампдории»

Сербский специалист Деян Станкович не будет руководить «Сампдорией» в следующем сезоне - он объявил о расставании с клубом, который прямо сейчас проводит свой последний матч в текущем сезоне. «Сампдория» лишилась шансов на спасение еще за несколько туров до конца чемпионата, а пришедший со стороны Станкович, по всеобщему мнению, не был лучшим специалистом для спасения команды. Перед началом игры с «Наполи» он подтвердил, что покидает клуб.

- Это моя последняя игра. В следующем сезоне меня тут не будет. Сезон оказался очень непростым, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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