Баринов: «Хвича — молодец, я рад за него»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о признании нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком прошедшего розыгрыша итальянской Серии А.

Напомним, в период с 2019 по 2022 год Кварацхелия выступал в России, где защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».

«Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Серии А? Хвича — молодец. Конечно, я рад за него. Поздравляю», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Неаполитанцы сумели выиграть чемпионат Италии, добившись этого успеха впервые за последние 33 года.