Роберто де Дзерби отказался покидать «Брайтон» ради «Наполи».

Неаполитанцы лишились Лучано Спаллетти, который решил уйти в отпуск после завоевания с клубом Скудетто. Недавно «адзурри» официально объявили о назначении Руди Гарсии, однако прежде обращались к де Дзерби. По сведениям журналиста Марко Джордано, рулевой «Брайтона» вежливо отказал «Наполи», так как сосредоточен на своей нынешней работе и мечтает вывести «чаек» в Лигу чемпионов.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис выбирал между Кристофом Галтье и Руди Гарсией, и выбор пал на второго, что отчасти связано с необходимостью выплаты неустойки за назначение тренера «ПСЖ».