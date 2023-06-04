«Наполи» - «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Сампдорию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Сампдория
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Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Элмас Эльиф•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Турк Мартин•Дзаноли Алессандро•Гюнтер Корай•Амионе Бруно•Мурру Никола•Габбьядини Маноло•Ринкон Томас•Паолетти Флавио•Ауджелло Томмазо•Лерис Мехди•Квальярелла Фабио
04 июня. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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