Спортивный директор «Расинга»: «Оренбург» не обращался по поводу выкупа Мансильи»

Спортивный директор «Расинга» Рубен Каприя ответил на вопрос о нападающем Брайане Мансилье, которого арендовал «Оренбург».

«На данный момент «Оренбург» не обращался по поводу выкупа Брайана Мансильи. Посмотрим, что будет ближе к лету. Все возможно с точки зрения спортивного и экономического удобства для обеих сторон», — приводит слова Каприи Sport24.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив шесть ассистов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро.