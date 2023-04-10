Игрок «Ростова» Чернов получил травму в матче с «Оренбургом»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов досрочно покинул поле в матче против «Оренбурга».

30-летний футболист оступился во время скоростного рывка и подвернул голеностоп. Игроки «Ростова» сразу же показали, что Чернову потребуется замена. Позже медицинская бригада донского клуба подтвердила, что защитник не сможет продолжить игру. После этого прибежали сотрудники команды с носилками, но Чернов смог самостоятельно покинуть поле. Вместо него на замену вышел Кирилл Щетинин.

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом» проходит в эти минуты на стадионе «Газовик». За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.