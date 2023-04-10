Карпин: «Сложности есть с переездом, с составом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Сегодня «Ростов» играет в непривычный для себя, во всяком случае, уже давно не было такой расстановки с тремя центральными защитниками. С чем выбор связан?

- С чего вы взяли, что три центральных?

- Хорошо, вопрос такого характера: все знаю, что «Оренбург» - домашняя команда и здесь набирает много очков. Что бы вы могли противопоставить команде Марцела Лички?

- На поле посмотрим. Что, я сейчас буду говорить, что мы хотим противопоставить?

- Все-таки вы будете играть с позиции силы или как?

- Мне бы не хотелось более развернуто.

- С каким настроением вы здесь в Оренбурге? Уже не первый день, наверное, пообвыклись, но опять же, искусственное поле. Была возможность потренироваться?

- К сожалению, мы не первый день, к сожалению, мы не первый раз так добираемся и перебираемся. Сразу после игры была еще игра в Краснодаре, за два дня до игры приходится выдвигаться из дома, чтобы заранее прибывать. Вчера мы прибыли в 11 часов ночи только, поэтому все эти сложности, они у нас уже давно. Это не потому что мы хотели так равно приехать, иначе просто не добраться. Учитывая все эти сложности, настроение нормальное, предыгровое, как обычно. Сложности, они есть, с переездом, с составом, нет того же Уткина, Глебова нет, Полоза нет. Свои моменты возникают, но для этого у нас в команде есть 22 футболиста, которые должны друг друга заменять.