«Ростов» подарил интригу в концовке матча с «Оренбургом»

В эти минуты подходит к концу матч 22-го тура Премьер-лиги, в котором «Оренбург» дома играет против «Ростова». Хозяева поля к середине первого тайма обеспечили себе задел в два мяча после ударов Брайана Мансильи и Владимира Обухова. В начале второго тайма отличился Ренато Гойкович, но счет не стал разгромным, гол отменили. На 79-й минуте вышедший на замену Егор Голенков отыграл один мяч, замкнув во вратарской прострел от Ивана Комарова. Счет стал 2:1 в пользу «Оренбурга».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.