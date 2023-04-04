Тихонов допустил, что Карпин будет претендовать на звание тренера года

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

Эксперт допустил, что 54-летний специалист будет претендовать на звание лучшего тренера года по итогам текущего розыгрыша РПЛ. Напомним, что на данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 21 проведённом матче.

«Команда тренерская, Валерий скрепил её и уверенно идёт вверху. Будет ли претендовать Карпин на титул тренера года, если «Ростов» закончит сезон в тройке? Не исключено, с тем составом и возможностями «Ростова» — да!» — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 10 апреля против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что Карпин также возглавляет сборную России. В прошлом месяце национальная команда провела два товарищеских матча, по ходу которых обыграла Ирак (2:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1).