Орлов высказался об успешной игре «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что такой результат команда с берегов Дона имеет благодаря Валерию Карпину, а также хорошо себя проявляет форвард Николай Комличенко. Также он дал понять, что тренерское мастерство Карпина проявляется в том, что он доверяет молодым игрокам, которые прогрессируют.

«Чтобы бороться с «Зенитом», надо, чтобы он остановился. Но «Зенит» останавливаться не планирует. При этом, «Ростов» должен бороться за второе место», - приводит слова Орлова Sport24.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на семь очков.