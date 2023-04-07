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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «У «Ростова» есть всё, чтобы сохранить второе место»

07 Апреля 2023 • 23:07 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
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10.04 17:00

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов считает, что «Ростову» Валерия Карпина будет реально сохранить второе место в Российской премьер-лиге, на котором сейчас «жёлто-синие» и располагаются. Однако борьба за чемпионство южанам вряд ли светит.

«У «Ростова» для этого есть всё, хоть календарь команды Карпина непростой. Их подвинуть со второго места могут «Спартак» или ЦСКА, но пока «армейцы» смотрятся более стабильным клубом», - делится Билялетдинов с Vprognoze.ru.

Напомним, вчера ростовчане вылетели из Кубка России, проиграв в гостях в серии пенальти «Краснодару» - 3:5. Основное время матча завершилось ничьей – 1:1.

В грядущем туре чемпионата России «Ростов» сыграет с соперником из первой восьмёрки команд РПЛ – «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динияр Билялетдинов
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