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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» за 10 минут в концовке матча ушёл с 0:2 от «Оренбурга», но «Зенит» всё равно увеличил отрыв

10 Апреля 2023 • 18:57 Комментировать (1)
Оренбург
2:2
Ростов
окончен

«Оренбург» и «Ростов» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 10 апреля на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург2:2Ростов
(1:0) Мансилья Брайан Эсекиэль14'  
(2:0) Обухов Владимир22'  
  80'Голенков Егор (2:1)
  Осипенко Максим (2:2)
Сысуев НиколайЭктов АлександрГойкович РенатоСиваков МихаилСтаматов Матео  62'Вера Лукас ГабриэльПерес МатиасФлорентин Сесар Габриэль  3' 83' (Марин Джимми ( 83') Ковалёв ЮрийОбухов Владимир  56' 73' (Аюпов Тимур ( 73') Мансилья Брайан Эсекиэль  82'
Запасные: Гошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейМалых АндрейПолуяхтов ВладимирОганесян СтепанПеченин Кирилл
Песьяков СергейЛангович АндрейПрохин Данила  34'Осипенко МаксимЧернов Евгений  19' 30' (Щетинин Кирилл ( 30'  45') Сильянов АлександрСелява Александр 66' (Комаров Иван ( 66') Миронов АлексейБайрамян Хорен  82'Комличенко НиколайТугарев Роман  18' 66' (Голенков Егор ( 66')
Запасные: Григорьев АлександрБочаров ПавелМелёхин ВикторЦулая МихаилШанталий ДаниилТерентьев ДенисМельников Степан
10 апреля. Стадион "Газовик".

 

Кажется, золотая гонка в РПЛ готова попрощаться с болельщиками. Восемь матчей осталось провести до конца чемпионата, отрыв действующего чемпиона составляет 9 очков, а это значит, что пять побед в оставшихся матчах гарантируют «Зениту» чемпионский титул без оглядки на конкурентов. Важную поддержку питерцам в этом туре оказал дружественный «газовый» клуб. «Оренбург» притормозил «Ростов». Хотя мог и обыграть.

Южане прибыли на матч в качестве главного преследователя «Зенита» и начали неплохо – Комличенко после оплошности Гойковича замыкал фланговый кросс Байрамяна, но с близкой дистанции умудрился пробить мимо створа. «Оренбург» в ответ не простил. После суматохи отскок подобрал Эктов и отпасовал на Ковалёва, удар Юрия на «ленточке» остановил Лангович, однако добивание Мансильи оказалось невероятным по красоте – мяч угодил точно в «девятку».

На быстром голе «Оренбург» успокаиваться не стал. Ещё в середине первого тайма хозяева удвоили преимущество: Матиас Перес из центральной зоны перевёл на правый край, там Александр Эктов разыграл «стенку» с Мансильей и сильно пробил. Сергей Песьяков отбил мяч перед собой, а Владимир Обухов чётко сработал на добивании – 2:0.

Ошарашенный «Ростов» долго приходил в себя. Лишь во втором тайме, когда «Оренбург» стал откровенно жаться к воротам, пошли моменты. Дальний удар Миронова заставил Сысуева размяться – голкипер взмыл к перекладине и угрозу отвёл. Затем Николаю удался сейв ещё красочнее: Байрамян головой бил из пределов вратарской, но не смог переиграть голкипера, вытащившего по сути мёртвый мяч.

Не реализовал свои шансы «Ростов», а по истечении часы игры получил и третью пробоину: Вера разыграл угловой с Флорентином, тот выдал мягкий навес на Гойковича, Ренато точно пробил головой. Зажёгся уже на табло разгром, но тут повтор помог «Ростову». Арбитры заметили фол Переса до голевого удара и мяч не засчитали. Кто бы знал, как это решение аукнется в конце матча, ведь за 10 минут до финального свистка «Ростов» умудрился уйти от поражения.

Камбэк запустил Егор Голенков, в касание замкнувший прострел Ивана Комарова – 1:2. А ещё через девять минут молодой Комаров оформил и второй ассист, на сей раз навесив с правого фланга. На кросс выскочил Максим Осипенко, мяч принял и затем пробил мимо Сысуева – 2:2. «Ростов» героически ушёл от поражения, но «Зенит» всё равно хорошо оторвался.

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Ростов Оренбург
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320qi
10 Апреля 2023 в 19:42
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