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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин недоволен судейством после 2:2

10 Апреля 2023 • 19:45 Комментировать
Оренбург
2:2
Ростов
окончен

В понедельник «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» на выезде со счётом 2:2. Ростовчане смогли отыграть два гола, причём в концовке встречи. После финального свистка рулевой ростовской команды Валерий Карпин выразил недовольство судейством.

«Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счёте 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два. Негативных (эмоций) больше, но не от команды, от других людей», - сказал Карпин, имея в виду судей.

В продолжении комментария для «Матч ТВ» Карпин указал на решение арбитров засчитать первый гол «Оренбурга».

«Когда судья говорит, что он рукой сыграл, но после этого сделал передачу. Это как? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила?» - вопрошает Карпин.

В следующем туре Премьер-лиги «Ростов» будет принимать на своём поле «Зенит». На текущий момент ростовчане идут в турнирной таблице вторыми, отставая от питерцев на девять зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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