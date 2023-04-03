Бушманов — об игре «Ростова»: «Они не показывают яркого футбола, но свои очки набирают»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о результатах «Ростова» в чемпионате России.

«Они не показывают какого-то яркого футбола, но свои очки набирают, это плюс команде Карпина. Преимущество «Ростова» — стабильность, они все в команде друг друга знают. Поэтому посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, нас ожидает очень интересная борьба за вторую строчку в Российской премьер-лиге.

Напомним, «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Их ближайшим преследователем является «Спартак», у которого в копилке 41 балл.