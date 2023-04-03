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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов — об игре «Ростова»: «Они не показывают яркого футбола, но свои очки набирают»

03 Апреля 2023 • 18:05 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
10.04 17:00

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о результатах «Ростова» в чемпионате России.

«Они не показывают какого-то яркого футбола, но свои очки набирают, это плюс команде Карпина. Преимущество «Ростова» — стабильность, они все в команде друг друга знают. Поэтому посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, нас ожидает очень интересная борьба за вторую строчку в Российской премьер-лиге.

Напомним, «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Их ближайшим преследователем является «Спартак», у которого в копилке 41 балл.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Евгений Бушманов
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