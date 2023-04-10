Карпин рассказал о трудностях «Ростова» перед игрой с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от гостевого матча 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«За два дня до игры приходится выезжать из дома, чтобы приехать заранее. Позавчера в 22:30 приехали сюда. Настроение нормальное. Уткина, Полоза, Глебова нет, но у нас есть 22 футболиста, должны заменять», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч «Оренбург» — «Ростов» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает восьмой «Оренбург» на 12 очков.