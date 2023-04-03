Комличенко: «Ростов» не думает о борьбе за чемпионство с «Зенитом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Жива ли еще интрига в борьбе с «Зенитом»? Мы вообще об этом не думаем, неинтересно пока. Дальше — кубковый матч с «Краснодаром», потом «Оренбург» и «Зенит». Будет ли игра с «Зенитом» принципиальной? Для нас каждый матч принципиален», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 10 голов и записал в свой актив 13 ассистов.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в РПЛ, опережая идущий на второй строчке «Ростов» на семь баллов.