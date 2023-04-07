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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: «Сказал Сафонову, что отскочили они прилично»

07 Апреля 2023 • 10:11 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от «Краснодара» (1:1, 3:5 — пен) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

По мнению Глебова, «Ростов» показал хорошую игру, однако команде не хватило везения. Об этом 23-летний футболист также сказал вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«О чём говорили с Сафоновым? Сказал, что отскочили они сегодня прилично», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После этого поражения «Ростов» завершил свои выступления в текущем розыгрыше турнира. «Краснодар» же вышел в следующий этап Кубка России, где встретится с «Крыльями Советов». Эта игра состоится 18 апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Матвей Сафонов Данил Глебов
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