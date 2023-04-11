Футбольный эксперт и бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру дончан в матче 22-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (2:2).

- Как вам вчерашний матч?

- Естественно, игра поделилась на две части. Первый тайм «Ростов» полностью проиграл, а второй тайм команда вытащила на морально-волевых качествах.

- В этой встрече не приняли участие Полоз, Глебов и Уткин. Их можно назвать системообразующими игроками для Карпина?

- Их можно заменить другими, но без них качество игры падает и команда становится слабее. Не факт, что с этими игроками на поле счёт на табло изменился бы. «Оренбург» мог ещё забить в первом тайме.

- Команда должна быть удовлетворена ничейным результатом?

- На мой взгляд, да. Команда должна быть удовлетворена.

- В следующем туре «Ростов» встречается с «Зенитом». Если дончане одержат победу, чемпионская гонка оживёт?

- Чемпионская интрига умерла давно. Были лишь предположения о том, что кто-то сможет сместить «Зенит» с первого места. Реальность оказалось другой. У «Зенита» есть комфортный отрыв, и команда не собирается никому ничего уступать.

- «Ростов» сохранит за собой второе место по итогам чемпионата?

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- «Спартак» и ЦСКА явно будут нацелены на тройку. Возможно, к ним ещё подключится «Динамо». Между этими четырьмя командами будут разыграны второе и третье места.

- «Ахмат» не может включиться в борьбу за тройку?

- Вряд ли. Надеюсь, что в «Динамо» класс футболистов достаточно высокий, они явно не показывают свой максимальный уровень и могут ещё прибавить.

Роберт Иванов