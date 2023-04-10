Тренер «Оренбурга» Личка рассказал о причинах работы в России

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о причинах, по которым он остался работать в России.

«Я свободный человек. Если я хочу здесь работать, значит, я буду здесь работать. Если я вдруг захочу уйти, то я зайду к президенту клуба и скажу: извините, я хочу домой, спасибо за работу», — рассказал специалист в интервью изданию Sport24. По словам Лички, никто не будет ему указывать на какие-либо поступки, поскольку решения в своей жизни чешский тренер принимает сам.

Напомним, что Марцел Личка руководит «Оренбургом» с 2020 года. В нынешнем сезоне коллектив находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 33 очка после 22 туров.