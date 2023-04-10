Защитник «Ростова» Осипенко прокомментировал ничью против «Оренбурга»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко высказался о ничейном результате в матче Премьер-лиги против «Оренбурга».

«Результат двоякий, горели 0:2, но потом сравняли. Вы сами видели по второму тайму, что мы могли спокойно выигрывать, у нас моментов куча. Если бы хладнокровнее играли, могли бы кучу им забить. Если брать по игре, то 2:2 — это хорошее очко для нас», — рассказал футболист «жёлто-синих» в интервью «Матч ТВ».

По словам защитника, «Ростов» перебежал соперника в этой встрече, отметив, что «Оренбург» сбавил темп во второй половине. По мнению Осипенко, если бы его команда так играла с самого начала, то им удалось бы достичь победы.

Напомним, что «Ростов» смог отыграться со счёта 0:2 уже в третий раз с начала нынешнего сезона. К матчу против петербургского «Зенита» подопечные Валерия Карпина подходят с отставанием в девять очков от лидера Российской премьер-лиги.