Данильянц оценил работу Карпина в «Ростове»

Бывший наставник «Ростова» Иван Данильянц высказался о работе Валерия Карпина во главе «жёлто-синих».

«В футболе принято так, что побеждает команда, а проигрывает тренер. Так что о заслуге только Карпина во втором месте в чемпионате говорить нельзя. Нужно знать внутреннюю кухню команды. Но это, безусловно, успех, он молодец, хорошо выполняет свою работу», — заявил молдавский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Данильянц также считает, что критика работы Карпина в сборной необоснованна, поскольку у национальной команды сейчас нет мотивации. По словам эксперта, нельзя равнять успехи Карпина только по сборной.

Напомним, что «Ростов» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.