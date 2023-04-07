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Данильянц оценил работу Карпина в «Ростове»

07 Апреля 2023 • 17:26 Комментировать
Оренбург
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Ростов
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10.04 17:00

Бывший наставник «Ростова» Иван Данильянц высказался о работе Валерия Карпина во главе «жёлто-синих».

«В футболе принято так, что побеждает команда, а проигрывает тренер. Так что о заслуге только Карпина во втором месте в чемпионате говорить нельзя. Нужно знать внутреннюю кухню команды. Но это, безусловно, успех, он молодец, хорошо выполняет свою работу», — заявил молдавский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Данильянц также считает, что критика работы Карпина в сборной необоснованна, поскольку у национальной команды сейчас нет мотивации. По словам эксперта, нельзя равнять успехи Карпина только по сборной.

Напомним, что «Ростов» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Иван Данильянц
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