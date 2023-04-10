Уткин пропустит матч с «Оренбургом»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин пропустит предстоящий матч Премьер-лиги против «Оренбурга».

По информации издания«РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба, хавбек не выйдет на поле из-за восстановления после мышечного повреждения.

Матч 22-го тура российского чемпионата между «Оренбургом» и «Ростовом» пройдёт сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Уткин провёл 20 матчей, забив три гола при пяти результативных передачах.