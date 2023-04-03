Тихий: «Всё дело в Карпине»

Недавно покинувший подмосковные «Химки» защитник Дмитрий Тихий поделился своим мнением о причинах прогресса «Ростова», который вышел на второе место в турнирной таблице российского чемпионата и количественно может даже превзойти свои достижения кампании 2015/2016 при Бердыеве, когда команда также заняла второе место. Он считает Валерия Карпина главным творцом успеха.

- Все дело — в Валерии Георгиевиче. Я не думаю, что там вся ростовская молодежь — суперталанты. Сила — в Карпине, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Ростову» предстоит непростой выезд в «Оренбург» - тамошний клуб в нынешнем сезоне очень успешен дома.