Личка: «От пятницы жду этого матча с «Ростовом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Сегодня расстановка кажется немного необычной, у вас три центральных защитника. Очень насущный вопрос: в какой зоне будет играть Перес.

- Посмотрите в игре, сейчас не скажу.

- Какое настроение перед «Ростовом»? Приезжал «Спартак», на тот момент вторая команда чемпионата. «Ростов» сейчас, снова вторая команда чемпионата. Чем будете удивлять южан?

- Надо сказать, что я уже от пятницы жду этого матча, потому что всегда очень приятно играть с сильными соперниками. Раньше «Спартак» приезжал, сегодня приезжает «Ростов». То, что показал «Ростов» в игре с «Краснодаром», это был вообще отличный футбол. К сожалению, они не выиграли этот матч, уступили по пенальти, но «Ростов» показал, как мне кажется, фантастический футбол, скорости. От этого момента я уже жду эту игру, потому что «Ростов» - хороший показатель для нас, можем ли мы уже с такими командами играть. Поэтому я очень рад, что мы сегодня встречаем команду «Ростова» здесь в Оренбурге.