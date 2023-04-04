Шалимов оценил результаты «Ростова»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о результатах «Ростова».

«В целом хорошо, что «Ростов» берет свои очки — молодая команда, которая столкнулась с трудностями в виде переездов, справляется с ними и дает чемпионату интригу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 44 набранных очка за 21 игру.

В предстоящем матче подопечные Валерия Карпина сыграют против «Краснодара» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет 6 апреля, начало — в 20:00 по московскому времени.