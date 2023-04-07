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Чернов высказался о своём возможном возвращении в «Краснодар»

07 Апреля 2023 • 11:49 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
10.04 17:00

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов, в настоящий момент выступающий за «Ростов» на правах аренды, высказался о своём будущем.

«Я ничего не знаю. Все вопросы к моему агенту. Возвращение в «Краснодар»? Ребят, давайте без комментариев», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Чернов провёл за «Ростов» 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Напомним, вчера, 6 апреля, «Ростов» и «Краснодар» встречались в рамках 1/2 финала Кубка Росси (Путь регионов). Победу одержали «быки» (1:1, 5:3 — пен).
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Евгений Чернов
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