«Интрига в РПЛ всегда жива» — Сперцян

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об интриге в Российской премьер-лиге.

«Жива ли интрига в РПЛ? Всегда жива. Способен ли «Ростов» бороться за медали? Конечно», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.

После 21 тура «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. На второй строчке идет «Ростов», имея в своей копилке 44 очка. Замыкает тройку московский «Спартак», у которого на счету 41 зачетный балл.